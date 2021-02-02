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АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» присоединено к ПАО «Т Плюс»

19:43 | 02.02.2021 | ЖКХ

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. АО «Т Плюс Теплосеть Пенза», работавшее на территории города с 2014 года, присоединено к ПАО «Т Плюс» в рамках реорганизации публичного акционерного общества.

АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» присоединено к ПАО «Т Плюс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сведения о прекращении деятельности юридического лица внесены в ЕГРЮЛ 1 февраля.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте группы «Т Плюс», публичное акционерное общество завершает реорганизацию своих теплосетевых компаний: с февраля 2021 года в состав ПАО вошли предприятия «второго контура» в Пензе, Саранске, Самаре, Чайковском, Лесном, Первоуральске, Кирове, Кирово-Чепецке и Ижевске. Ранее решение о консолидации бизнеса было рекомендовано советом директоров «Т Плюс» и принято на общем собрании акционеров компании.

Комментируя произошедшие изменения, в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» отметили, что объединение несет для Пензы ряд преимуществ, в их числе — рост инвестиций, внедрение единых стандартов качества, повышение управляемости теплоснабжения за счет интеграции тепловых сетей и источников.

В компании напомнили, что акционерное общество «Т Плюс Теплосеть Пенза» обслуживало магистральные, а с января 2021 года — еще и квартальные теплосети, а также центральные тепловые пункты (ЦТП).

«Консолидация необходима для успешной реализации масштабной инвестиционной программы, намеченной «Т Плюс» с переходом города на новую модель рынка тепла — так называемую «альткотельную». До 2035 года в тепловую инфраструктуру города «Т Плюс» вложит 6,3 млрд. рублей», — подчеркнули в филиале.

Говоря о персонале акционерного общества, присоединенного к ПАО, в пресс-службе сообщили, что все сотрудники продолжат работу в объединенной структуре филиала «Мордовский».

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