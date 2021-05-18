Мэр Пензы поручил усилить контроль за ремонтными работами «Энергоснабжающего предприятия» ЖКХ

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил взять на особый контроль проведение открытым акционерным обществом «Энергоснабжающее предприятие» ремонтных работ, из-за которых приостановлено горячее водоснабжение потребителей в микрорайонах ГПЗ-24 и Маяк.

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«Много домов без горячей воды», — отметил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 мая.

«Нужно убедиться, что у организации есть в наличии материалы и техника, что они готовы выполнить работы в срок, а желательно — раньше», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщили, что в связи с проведением специалистами ОАО «Энергоснабжающее предприятие» ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону подача горячей воды в микрорайонах ГПЗ-24 и Маяк в Пензе будет приостановлена с 17 по 31 мая.