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Мэр Пензы поручил усилить контроль за ремонтными работами «Энергоснабжающего предприятия»

11:29 | 18.05.2021 | ЖКХ

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Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил взять на особый контроль проведение открытым акционерным обществом «Энергоснабжающее предприятие» ремонтных работ, из-за которых приостановлено горячее водоснабжение потребителей в микрорайонах ГПЗ-24 и Маяк.

Мэр Пензы поручил усилить контроль за ремонтными работами «Энергоснабжающего предприятия». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Много домов без горячей воды», — отметил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 мая.

«Нужно убедиться, что у организации есть в наличии материалы и техника, что они готовы выполнить работы в срок, а желательно — раньше», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщили, что в связи с проведением специалистами ОАО «Энергоснабжающее предприятие» ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону подача горячей воды в микрорайонах ГПЗ-24 и Маяк в Пензе будет приостановлена с 17 по 31 мая.

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