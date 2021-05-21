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В Пензе удалось организовать работы по замене магистральных теплосетей без отключения горячей воды

17:43 | 21.05.2021 | ЖКХ

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Проведение работ по замене магистральных тепловых сетей на трех участках — на улице Московской, на проспектах Победы и Строителей в Пензе — удалось организовать без отключения горячей воды. Об этом сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

В Пензе удалось организовать работы по замене магистральных теплосетей без отключения горячей воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Те перекладки, которые у нас уже начались, — по улице Московской, проспекту Победы, проспекту Строителей. [...] Смонтированы временные схемы, по которым мы обеспечиваем ГВС потребителей от этих участков сетей», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 21 мая.

Сергей Мишанин добавил, что, помимо перечисленных объектов, на которых работы уже ведутся, планируется заменить около 400 метров трубопровода на улице Толстого.

По его словам, с учетом этого всего в 2021 году будет реконструировано примерно 3,5 км магистральных теплосетей.

Он отметил, что это немного меньше, чем в прошлом году, поскольку в текущем акцент будет сделан в первую очередь на приведении в нормативное состояние квартальных теплосетей.

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