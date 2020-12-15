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Работы по замене магистральных теплосетей на трех участках в Пензе выполнят в 2021 году

19:30 | 15.12.2020 | ЖКХ

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Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Работы по замене магистральных тепловых сетей будут проведены в Пензе в 2021 году на трех участках, расположенных на улице Московской, проспектах Победы и Строителей. Об этом журналистам сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

Работы по замене магистральных теплосетей на трех участках в Пензе выполнят в 2021 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в двухтрубном исчислении на улице Московской и проспекте Строителей будет переложено по 450 метров, на проспекте Победы — 400 метров.

Сергей Мишанин пояснил, что при выборе участков был принят во внимание целый ряд факторов, включая результаты анализа повреждаемости тепловых сетей и экспертиз промышленной безопасности.

«Сразу после окончания отопительного сезона мы приступаем к перекладке участка от улицы Карла Маркса до улицы Кураева. Эти работы должны быть к этому моменту уже законтрактованы с подрядной организацией», — сказал он.

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Главный инженер филиала обратил внимание на то, что замена труб синхронизирована с работами по благоустройству улицы Московской, в верхней части которой будет организована пешеходная прогулочная зона.

Говоря о перспективах замены внутриквартальных сетей, которые перейдут в ведение ПАО «Т Плюс» с 1 января 2021 года в связи с приобретением имущества МКП «Теплоснабжение города Пензы», Сергей Мишанин подчеркнул, что мероприятия по их модернизации планируются, однако объемы пока окончательно не определены.

«Диагностикой и оценкой технического состояния мы занимаемся с лета 2020 года. Я думаю, к весне мы уже будем иметь полное понимание того, сколько километров квартальных сетей надо переложить», — отметил он.

Сергей Мишанин добавил также, что намечено привести в порядок все 122 ЦТП, приобретенных в составе комплекса объектов муниципального казенного предприятия.

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