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Вторая станция обезжелезивания в Кузнецке не будет введена в срок

13:21 | 27.05.2021 | ЖКХ

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Кузнецк, 27 мая 2021. PenzaNews. Подрядная компания не завершит работы по строительству второй станции обезжелезивания воды в Кузнецке Пензенской области в установленный муниципальным контрактом срок. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Златогорский.

Вторая станция обезжелезивания в Кузнецке не будет введена в срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Была сделана проектная документация, проведены через все инстанции решения о выделении средств федеральных на софинансирование строительства станции, проведен конкурс. По этому конкурсу определился подрядчик — подмосковная компания. Они занимаются, строят. У нас очень много к ним претензий, [...] в сроки они не уложились», — сказал мэр журналистам в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что подрядчик специализируется на такого рода объектах, которые строит по всей стране.

«В общем-то, нигде ничего такого нет, чтобы не построили. Другое дело, что по срокам не везде укладываются», — отметил Сергей Златогорский.

По его словам, отставание от графика в Кузнецке составляет примерно месяц.

«По тем темпам, какие сейчас просматриваются, я думаю, что где-то мы можем рассчитывать, что к концу июня станция будет построена», — уточнил он.

Сергей Златогорский подчеркнул, что станция обезжелезивания — важный объект, ввода которого в эксплуатацию ждет половина Кузнецка.

«В любом случае, думаю, что летом уже и вторая часть города узнает, что такое чистая вода. [...] Я тоже живу во второй части города и тоже, в общем-то, в ожидании, честно говоря», — сказал он.

Согласно данным портала госзакупок, 24 августа 2020 года управление капитального строительства Кузнецка Пензенской области и ООО «Аквафор Трейдинг» заключили муниципальный контракт на строительство станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10 тыс. кубометров в сутки. Местонахождение объекта — Кузнецк, улица Правды, 88, водозаборный узел №8.

Цена контракта составляет около 57 млн. рублей.

Срок завершения работ по контракту — 31 мая 2021 года.

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