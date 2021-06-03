Пензенское правительство и «Т Плюс» заключили соглашение о партнерстве ЖКХ

Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Соглашение о партнерстве между правительством Пензенской области и ПАО «Т Плюс» заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко и председатель правления, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Соглашение — это большая инвестиционная программа, которая позволяет провести модернизацию как магистральных, так и внутриквартальных сетей в городе Пензе. Уже в этом году мы практически выходим на ремонт порядка на 60 км, которые будут переложены. Будут модернизироваться ЦТП в городе. Поэтому для нас это серьезный совместный инвестиционный проект», — сказал Олег Мельниченко.

В свою очередь Андрей Вагнер отметил, что соглашение налагает большую ответственность.

«Сейчас перед «Т Плюс» стоит ряд важнейших задач по повышению качества теплоснабжения в регионе. С начала года в наше ведение перешло 256 км квартальных тепловых сетей, которые мы рассчитываем модернизировать в ближайшие несколько лет», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в модернизацию системы теплоснабжения Пензы до 2035 года будет инвестировано более 6 млрд. рублей, из них 2,9 млрд. рублей будет направлено на замену квартальных тепловых сетей и ЦТП.