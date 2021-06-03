EN
14:49:44 Четверг, 3 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенское правительство и «Т Плюс» заключили соглашение о партнерстве

10:19 | 03.06.2021 | ЖКХ

Печать

Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Соглашение о партнерстве между правительством Пензенской области и ПАО «Т Плюс» заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Пензенское правительство и «Т Плюс» заключили соглашение о партнерстве

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко и председатель правления, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Соглашение — это большая инвестиционная программа, которая позволяет провести модернизацию как магистральных, так и внутриквартальных сетей в городе Пензе. Уже в этом году мы практически выходим на ремонт порядка на 60 км, которые будут переложены. Будут модернизироваться ЦТП в городе. Поэтому для нас это серьезный совместный инвестиционный проект», — сказал Олег Мельниченко.

В свою очередь Андрей Вагнер отметил, что соглашение налагает большую ответственность.

«Сейчас перед «Т Плюс» стоит ряд важнейших задач по повышению качества теплоснабжения в регионе. С начала года в наше ведение перешло 256 км квартальных тепловых сетей, которые мы рассчитываем модернизировать в ближайшие несколько лет», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в модернизацию системы теплоснабжения Пензы до 2035 года будет инвестировано более 6 млрд. рублей, из них 2,9 млрд. рублей будет направлено на замену квартальных тепловых сетей и ЦТП.

Новости партнеров
Читайте также
Пожар на улице Володарского в Пензе ликвидирован В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом
В Кузнецке злоумышленник сдал украденный автомобиль на металлолом Пензенец вошел в число победителей фотоконкурса «Самая красивая страна»
Бездомный подозревается в краже денег из храма в Сердобском районе Депутата Ломовцева предлагается ввести в состав ФКК по телерадиовещанию
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама