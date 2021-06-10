«ЭнергосбыТ Плюс» объявил конкурс среди УК и ТСЖ ЖКХ

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») объявило в регионах присутствия, в том числе в Пензенской области, конкурс среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья, имеющих действующий договор с поставщиком услуг.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», к участникам предъявляется ряд требований: они не должны иметь долгов перед компанией, в каждом МКД в зоне обслуживания должен быть установлен общедомовый счетчик и не менее чем в 90% квартир — индивидуальные счетчики на горячую воду.

Кроме того, УК и ТСЖ должны качественно выполнять все рекомендации по подготовке жилого фонда к предстоящему отопительному сезону.

Подробные условия конкурса можно узнать в отделе по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» на улице Гагарина в Пензе и на сайте пензенского филиала компании.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году в Пензенской области победителями конкурса, организованного АО «ЭнергосбыТ Плюс», стали ООО «Пензастрой-сервис», товарищество собственников жилья «Мир» и ТСН «Полет».

Они были поощрены сертификатами в магазин бытовой техники и электроники.