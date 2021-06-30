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Пензенцев предупредили об отключении воды из-за аварийных работ на улице Кольцевой

10:50 | 30.06.2021 | ЖКХ

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Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Водоснабжение потребителей в ряде районов Пензы будет приостановлено в среду, 30 июня, в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на трубопроводе диаметром 700 мм у дома №54 на улице Кольцевой. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»).

Пензенцев предупредили об отключении воды из-за аварийных работ на улице Кольцевой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что воды не будет в микрорайонах ГПЗ-24, Сосновка, Маяк, Нахаловка, Маньчжурия, Барковка, Согласие, в районе предприятия «Биосинтез», частично на Шуисте, а также на улице Терновского в домах 170–192. В микрорайоне «Город Спутник» ожидается слабое давление.

По информации «Горводоканала», ориентировочно водоснабжение будет ограничено в период с 11.00 до 18.00.

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