EN
20:51:54 Пятница, 30 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Петр Пашнин прокомментировал ход работ по модернизации теплосетевого хозяйства в Пензе

13:45 | 30.07.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин прокомментировал ход работ по модернизации теплосетевого хозяйства в Пензе.

Петр Пашнин прокомментировал ход работ по модернизации теплосетевого хозяйства в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Темпы хорошие. [...] Мы подошли к середине подготовки к предстоящему отопительному сезону», — сказал он журналистам.

Петр Пашнин обратил внимание на то, что этим летом на компанию легла дополнительная нагрузка, поскольку в конце 2020 года ПАО «Т Плюс» приобрело имущество МКП «Теплоснабжение города Пензы», включая квартальные сети и центральные тепловые пункты (ЦТП).

«Если ранее мы тратили на ремонт и инвестиционную кампанию порядка 500 млн. рублей, то в этот межотопительный период мы будем осваивать порядка 1,1 млрд. рублей», — подчеркнул директор филиала.

По его словам, 600 млн. рублей из этой суммы будет вложено в обновление инфраструктуры с износом примерно 80%, ранее находившейся в ведении муниципального предприятия.

«Мы модернизируем и ремонтируем в этом году 3,5 км магистральных сетей, плюс 52 км квартальных. Также мы модернизируем 14 тепловых пунктов с полной автоматизацией, с полной заменой оборудования на современное. Меняем все регуляторы, насосное оборудование, трубопроводную обводку и так далее», — уточнил Петр Пашнин.

Руководитель филиала напомнил, что в 2021 году компания «Т Плюс» запустила сайт с информацией о перекладке теплосетей в Пензе, где жители могут задать интересующие вопросы и высказать замечания.

«Ремонт мы начали сразу после окончания отопительного сезона, то есть в мае были подписаны все договорные обязательства. Как видят жители, в июне-июле уже полным ходом шла ремонтная кампания. [...] Где-то 15 сентября будут закончены все основные работы», — отметил он.

Говоря о предварительных планах на будущий год, Петр Пашнин выразил уверенность в том, что объемы ремонта и перекладки теплосетей будут не меньше, чем в текущем.

Новости партнеров
Читайте также
Коннова стала первым мировым судьей в регионе, назначенным без ограничения срока полномочий Двое молодых людей подозреваются в краже 130 кг картофеля с чужого участка под Кузнецком
В Пензе сотрудники ИК-4 пресекли попытку доставки в колонию запрещенного вещества В Пензе 16-летняя девушка сорвалась с высоты, пытаясь сделать фото
В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом В план предсезонной подготовки пензенского «Дизеля» внесены изменения
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама