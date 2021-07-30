Петр Пашнин прокомментировал ход работ по модернизации теплосетевого хозяйства в Пензе ЖКХ

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин прокомментировал ход работ по модернизации теплосетевого хозяйства в Пензе.

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«Темпы хорошие. [...] Мы подошли к середине подготовки к предстоящему отопительному сезону», — сказал он журналистам.

Петр Пашнин обратил внимание на то, что этим летом на компанию легла дополнительная нагрузка, поскольку в конце 2020 года ПАО «Т Плюс» приобрело имущество МКП «Теплоснабжение города Пензы», включая квартальные сети и центральные тепловые пункты (ЦТП).

«Если ранее мы тратили на ремонт и инвестиционную кампанию порядка 500 млн. рублей, то в этот межотопительный период мы будем осваивать порядка 1,1 млрд. рублей», — подчеркнул директор филиала.

По его словам, 600 млн. рублей из этой суммы будет вложено в обновление инфраструктуры с износом примерно 80%, ранее находившейся в ведении муниципального предприятия.

«Мы модернизируем и ремонтируем в этом году 3,5 км магистральных сетей, плюс 52 км квартальных. Также мы модернизируем 14 тепловых пунктов с полной автоматизацией, с полной заменой оборудования на современное. Меняем все регуляторы, насосное оборудование, трубопроводную обводку и так далее», — уточнил Петр Пашнин.

Руководитель филиала напомнил, что в 2021 году компания «Т Плюс» запустила сайт с информацией о перекладке теплосетей в Пензе, где жители могут задать интересующие вопросы и высказать замечания.

«Ремонт мы начали сразу после окончания отопительного сезона, то есть в мае были подписаны все договорные обязательства. Как видят жители, в июне-июле уже полным ходом шла ремонтная кампания. [...] Где-то 15 сентября будут закончены все основные работы», — отметил он.

Говоря о предварительных планах на будущий год, Петр Пашнин выразил уверенность в том, что объемы ремонта и перекладки теплосетей будут не меньше, чем в текущем.