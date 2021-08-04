В Пензе приостановлено горячее водоснабжение 240 домов и 21 социально значимого объекта ЖКХ

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Горячее водоснабжение 240 жилых домов и 21 социально значимого учреждения — десяти детсадов, семи школ и четырех больниц — приостановлено в Пензе в связи с проведением планово-профилактических работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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В нем уточняется, что возобновить подачу ресурса, который был отключен накануне, планируется вечером в предстоящую пятницу, 6 августа.

«В случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» по телефонам: +7 (8412) 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00», — подчеркивается в тексте.