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В Пензе приостановлено горячее водоснабжение 240 домов и 21 социально значимого объекта

14:52 | 04.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Горячее водоснабжение 240 жилых домов и 21 социально значимого учреждения — десяти детсадов, семи школ и четырех больниц — приостановлено в Пензе в связи с проведением планово-профилактических работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В Пензе приостановлено горячее водоснабжение 240 домов и 21 социально значимого объекта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем уточняется, что возобновить подачу ресурса, который был отключен накануне, планируется вечером в предстоящую пятницу, 6 августа.

«В случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» по телефонам: +7 (8412) 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00», — подчеркивается в тексте.

Полный перечень жилых домов и учреждений, попавших под отключение, размещен на сайте компании.

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