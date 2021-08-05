Пензенская область запросила 3,2 млрд. рублей на решение проблем водоснабжения ЖКХ

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Пензенская область подала заявку на получение из федерального бюджета в 2022 году 3,2 млрд. рублей на решение проблем водоснабжения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«С учетом того разговора, который состоялся с президентом Российской Федерации, мы подали заявку на следующий год с целью привлечь в бюджет Пензенской области дополнительные средства для решения проблем с водой на [сумму] 3,2 млрд. рублей», — сказал он во время прямого эфира в соцсетях в четверг, 5 августа.

По словам Олега Мельниченко, получение федеральной поддержки позволит приступить к реконструкции сетей, водонапорных башен и артезианских скважин.

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В Пензенской области на приведение в порядок системы водоснабжения требуется 6,3 млрд. рублей

«Я думаю, что эти средства нам будут выделены, поскольку президент, в общем-то, инициировал дополнительное обращение по данному вопросу», — добавил глава региона.

Ранее врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на приведение в порядок системы водоснабжения требуется 6,3 млрд. рублей.

Он уточнил, что из 8 тыс. км сетей водоснабжения в регионе следует заменить примерно 2,5 тыс. км, из 1 тыс. 400 артезианских скважин в капитальном ремонте нуждаются 200, из 1 тыс. 200 водонапорных башен — 326.