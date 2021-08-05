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Пензенская область запросила 3,2 млрд. рублей на решение проблем водоснабжения

18:21 | 05.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Пензенская область подала заявку на получение из федерального бюджета в 2022 году 3,2 млрд. рублей на решение проблем водоснабжения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Пензенская область запросила 3,2 млрд. рублей на решение проблем водоснабжения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С учетом того разговора, который состоялся с президентом Российской Федерации, мы подали заявку на следующий год с целью привлечь в бюджет Пензенской области дополнительные средства для решения проблем с водой на [сумму] 3,2 млрд. рублей», — сказал он во время прямого эфира в соцсетях в четверг, 5 августа.

По словам Олега Мельниченко, получение федеральной поддержки позволит приступить к реконструкции сетей, водонапорных башен и артезианских скважин.

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В Пензенской области на приведение в порядок системы водоснабжения требуется 6,3 млрд. рублей

«Я думаю, что эти средства нам будут выделены, поскольку президент, в общем-то, инициировал дополнительное обращение по данному вопросу», — добавил глава региона.

Ранее врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на приведение в порядок системы водоснабжения требуется 6,3 млрд. рублей.

Он уточнил, что из 8 тыс. км сетей водоснабжения в регионе следует заменить примерно 2,5 тыс. км, из 1 тыс. 400 артезианских скважин в капитальном ремонте нуждаются 200, из 1 тыс. 200 водонапорных башен — 326.

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