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В Пензенской области в рамках формирования комфортной среды благоустроено 27 объектов

09:32 | 06.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. 27 объектов — 15 общественных пространств и 12 дворовых территорий — благоустроено в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Пензенской области по состоянию на 5 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Пензенской области в рамках формирования комфортной среды благоустроено 27 объектов

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

В нем отмечается, что в их числе две пешеходные зоны в Беково, спортивная игровая площадка в Чемодановском сельсовете, сквер в Иссе, зона отдыха в Русско-Камешкирском сельсовете, пешеходная зона в Каменке, сквер имени Семушкина и площадь имени Карла Маркса в Лунино, сквер и мемориальный комплекс в Мокшане, территория возле центра культуры и искусств в Нижнем Ломове, парк культуры в Пачелме, площадь возле ЗАГСа в Сердобске, пешеходная зона в Тамале и площадь Победы в Шемышейке.

«В 2021 году в реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» принимают участие 35 муниципальных образований, на территории которых благоустраиваются 60 объектов, включая 21 дворовую территорию и 39 общественных пространств», — напоминается в тексте.

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