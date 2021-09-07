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В селе Потьма введен в эксплуатацию газопровод высокого давления

18:09 | 07.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Газопровод высокого давления протяженностью примерно 19 км введен в эксплуатацию в селе Потьма Мокшанского района Пензенской области во вторник, 7 сентября.

В селе Потьма введен в эксплуатацию газопровод высокого давления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко сообщил, что новая ветка газопровода идет к площадкам комплекса группы компаний «Дамате» по подращиванию и откорму индейки.

«Это создает нормальные, стабильные условия для деятельности одного из ключевых инвесторов на территории нашей области», — отметил он.

Глава региона добавил, что в планах ГК «Дамате» — нарастить производство мяса индейки до 207 тыс. тонн в год, поэтому важно обеспечить новые птичники необходимой инфраструктурой.

«В лице ПАО «Газпром» Пензенская область видит надежного партнера, с которым выстраиваются долгосрочные и очень плодотворные, перспективные отношения», — сказал Олег Мельниченко.

Врио губернатора напомнил, что в настоящее время в регионе действует программа развития газоснабжения и газификации, рассчитанная на 2021–2025 годы, а до конца 2022-го также должна быть реализована программа догазификации, запущенная по инициативе президента России Владимира Путина.

«97% Пензенской области газифицировано, но все равно работа предстоит очень большая», — подчеркнул он.

В свою очередь заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме.

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