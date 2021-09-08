«Т Плюс» планирует завершить реализацию инвестпрограммы в Пензе до конца сентября ЖКХ

Пенза, 8 сентября 2021. PenzaNews. ПАО «Т Плюс» планирует завершить мероприятия по подготовке теплосетевой инфраструктуры Пензы к предстоящей зиме, включенные в инвестиционную программу 2021 года, до конца сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«На сегодняшний день полностью завершена перекладка магистральных трубопроводов на улице Московской и проспекте Победы. Модернизация инфраструктуры на завершающей стадии на проспекте Строителей, там работы выполнены на 82%. На улице Толстого проводят замену 407 метров теплотрассы», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что масштабная программа реконструкции также затронула наиболее изношенные участки внутриквартальных сетей отопления и горячего водоснабжения.

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«Перекладка коммуникаций в настоящее время ведется на улицах Плеханова, Суворова, Луначарского, Ленина, Герцена, Ворошилова, Пушкина, Бекешской, Ухтомского, Пролетарской, Российской. Всего в работе находятся 17 участков; общая протяженность квартальных сетей, которые будут заменены в этом году, составляет 52 км», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что план работ предусматривает укладку современных стальных труб с пенополиуретановой изоляцией, обновление монтажно-строительных конструкций и благоустройство территорий.

«Всего «Т Плюс» в 2021 году вложит в теплосетевую инфраструктуру областного центра 1,1 млрд. рублей, из которых 600 млн. рублей — дополнительные инвестиции», — напоминается в пресс-релизе.