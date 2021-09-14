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Пензенская область получит субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

09:29 | 14.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. 46 субъектов РФ, включая Пензенскую область, получат в 2021 году субсидию из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Соответствующее решение приняла комиссия Минприроды России по итогам рассмотрения поступивших в ведомство заявок.

Пензенская область получит субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из 53 регионов отобраны 46; всего территории подали заявки на приобретение более 65 тыс. контейнеров. Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров», — сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По его словам, соответствующая работа будет продолжена и в будущем году.

«Напомню, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого сейчас активно идет работа в регионах по созданию соответствующей инфраструктуры», — отметил он.

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Как сообщает пресс-служба Минприроды России, для получения субсидии в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя в том числе положения о введении раздельного накопления ТКО.

Кроме того, в субъекте РФ должны находиться объекты обработки ТКО, которые обеспечивают полный цикл работы — доставку, сортировку, переработку, а если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они будут созданы.

Общая сумма федеральной субсидии составит 1 млрд. рублей.

По данным ведомства, всего до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 объектов обращения с отходами. В настоящее время ТКО собирают раздельно в 61 регионе. В 11 из них охват раздельным сбором составил более 40%.

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