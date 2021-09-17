В «Т Плюс» подтвердили готовность к пуску тепла в Пензе с 17 сентября ЖКХ

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Компания «Т Плюс» готова к пуску тепла в Пензе с 17 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«Т Плюс» в Пензе завершает подготовку теплосетевой инфраструктуры к зиме. К отопительному сезону полностью готовы источники генерации — ТЭЦ-1 (включает в себя котельную «Арбеково») и ТЭЦ-2. Все запланированные ремонты выполнены в полном объеме», — сказано в пресс-релизе.

По словам технического директора – главного инженера пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Василия Журавлева, все клиенты будут обеспечены тепловой энергией в соответствии с графиком.

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«В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы, больницы и прочие социальные учреждения. Жилой фонд будет подключаться в течение 10 дней. Просим руководителей управляющих компаний быть готовыми к приему теплоносителя», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», отопительный период в Пензе стартовал в пятницу, 17 сентября. Соответствующее постановление накануне подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

В документе отмечается, что решение о старте отопительного периода принято «в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, а также ухудшением санитарно-эпидемиологических условий в детских дошкольных образовательных учреждениях города Пензы».