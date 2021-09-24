Краснов выступил за баланс в вопросе благоустройства дворов и общественных территорий ЖКХ

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Заместитель главы Пензы, член фракции «Единая Россия» в гордуме Иван Краснов выступил за соблюдение баланса при включении дворовых и общественных территорий в программу формирования современной городской среды, реализация которой осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.

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«Мы видим, что сделано достаточно много по этой программе. Она популярна очень, в том числе среди жителей нашего города. [...] В будущем, мне кажется, мы должны вернуться к рассмотрению баланса между дворовыми и общественными территориями, потому что когда мы делали дворы, это были тоже позитивные отзывы», — отметил он в ходе 27-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 24 сентября.

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По мнению Ивана Краснова, это неправильно, когда по данной программе работы по благоустройству дворов не проводятся.

Вместе с тем он признал важность приведения в порядок общественных территорий.

При этом замглавы Пензы не согласился с депутатом Александром Смирновым, по словам которого город пытаются «одеть» в сплошной гранит и бетон.

«Многие российские города по этой программе обретают иной уровень комфорта, когда общественные территории становятся благоустроенными, комфортными и очень популярными среди жителей нашего города. Это касается, я уверен, и набережной [реки Суры], которая приводится [в надлежащий вид], и улица Московская сейчас будет сделана, и другие общественные территории», — сказал Иван Краснов.