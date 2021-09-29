Строительство канализационного коллектора на проспекте Строителей начнут в 2021 году ЖКХ

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Строительство канализационного коллектора на проспекте Строителей в Пензе — на участке от улицы Глазунова до улицы Лозицкой — будет начато в 2021 году. Об этом сообщил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

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«Коллектор пойдет по противоположной стороне улицы», — сказал он в ходе встречи с депутатами гордумы, состоявшейся в администрации Пензы в среду, 29 сентября.

По его словам, там, где это возможно, работы будут проводиться методом горизонтального бурения в месте нахождения зеленой зоны, чтобы по возможности избежать перекрытия проезжей части.

Юрий Ильин обратил внимание на то, что диаметр нового канализационного коллектора будет больше, чем у существующего, имеющего высокую степень износа.

Он уточнил, что проектно-сметная документация по объекту подготовлена, в ближайшее время будет определен подрядчик для выполнения работ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство канализационного коллектора диаметром 700 мм на проспекте Строителей в Пензе включено в инвестиционную программу ООО «Горводоканал» по повышению энергетической и экологической эффективности на 2014–2023 годы.