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«Горводоканал» увеличил объем инвестпрограммы более чем на 350 млн. рублей

16:21 | 26.07.2021 | ЖКХ

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Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») скорректировал инвестиционную программу по повышению энергетической, экологической эффективности на период до 2023 года, расширив перечень запланированных мероприятий и увеличив объем финансирования более чем на 350 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Горводоканал» увеличил объем инвестпрограммы более чем на 350 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, в инвестиционную программу «Горводоканал» дополнительно включил мероприятия по строительству нового канализационного коллектора на проспекте Строителей — на участке от улицы Глазунова до улицы Лозицкой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что запланирована подготовка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений города и внедрение наилучших доступных технологий, таких как установка стержневых решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обезвоживания осадка, перевооружение системы рециркуляции возвратного ила с установкой погружных насосов.

«Также дополнительно предусмотрена замена илоскребов на первичных отстойниках очистных сооружений канализации Пензы», — отмечается в тексте.

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Кроме того, в сообщении обращается внимание на то, что в период с 2021 по 2023 годы планируется осуществить комплекс мероприятий по модернизации насосных станций Пензы с установкой систем автоматизации.

Из пресс-релиза следует, что источником финансирования дополнительных мероприятий станут денежные средства, поступающие от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как отметил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин, повышение надежности работы объектов водоканала и модернизация инженерных сетей являются ключевыми задачами предприятия.

«Реализация этих мер будет способствовать снижению процента аварий на сетях холодного водоснабжения и водоотведения. Это положительным образом скажется как на качестве оказываемых населению услуг, так и на эффективности работы предприятия», — подчеркнул он.

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