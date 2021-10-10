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В Пензе в общегородском субботнике приняли участие около 7,5 тыс. человек

09:27 | 10.10.2021 | ЖКХ

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Пенза, 10 октября 2021. PenzaNews. Около 7,5 тыс. человек приняли участие в общегородском субботнике, состоявшемся в Пензе накануне в рамках месячника по благоустройству. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензе в общегородском субботнике приняли участие около 7,5 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Территории во всех районах города приводили в порядок трудовые коллективы промышленных предприятий, организаций, объектов потребительского рынка, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, муниципальные служащие, сотрудники управляющих компаний и ТСЖ, а также активные жители», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что свой вклад в благоустройство, помимо проведения плановых работ, внесли коллективы муниципальных унитарных предприятий «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство города Пензы».

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