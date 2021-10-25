«Горводоканал» приступил к строительству нового коллектора на проспекте Строителей в Пензе ЖКХ

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») приступил к работам по строительству нового самотечного канализационного коллектора на проспекте Строителей в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

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«Существующий коллектор диаметром 600 мм является одним из наиболее проблемных участков сетей водоотведения: за период с 2019 по 2021 годы ООО «Горводоканал» устранил здесь более 20 аварий. [...] Работы будут проводиться на участке от улицы Глазунова до улицы Лозицкой в рамках инвестиционной программы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014–2023 годы. «Горводоканалом» разработан проект на строительство самотечного канализационного коллектора, заключен договор генерального подряда со специализированной организацией», — сказано в тексте.

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Из него следует, что новый коллектор, диаметр которого увеличится до 700 мм, будут прокладывать методом горизонтального направленного бурения; открытым способом будут выполнены работы только на тех участках, где необходимо переподключение абонентов.

«Работы по строительству [...] планируется завершить в первом квартале 2022 года, после чего в весенний период будет произведено восстановление благоустройства. Существующий аварийный коллектор будет тампонирован», — отмечается в сообщении.

«Стоимость реализации проекта по строительству нового канализационного коллектора составит более 88 млн. рублей. Источник финансирования — денежные средства, поступающие от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения», — добавляется в нем.