Завершено строительство сетей канализации в микрорайоне №8 Арбеково — мэрия ЖКХ

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Строительство сетей хозфекальной канализации в микрорайоне №8 Арбеково города Пензы, которое велось в рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Сдать объект планируется 30 октября», — уточняется в тексте.

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В нем поясняется, что проложенные сети позволят обеспечить водоотведение строящегося микрорайона №8, а в перспективе — и №9.

«Вводятся в эксплуатацию и три дороги, предусмотренные генпланом, в 6-м и 7-м микрорайонах Арбеково», — добавляется в сообщении.

В тексте особо обращается внимание на то, что строительство других важных объектов — сетей ливневой канализации в микрорайоне ГПЗ-24, водопровода на Шуисте и центральной канализации в Междуречье — остается на ежедневном контроле.