От Пензенской области в Фонд ЖКХ подано две заявки на финансирование инфраструктурных проектов ЖКХ

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Две заявки на предоставление финансирования с целью модернизации объектов инфраструктуры в сфере тепло- и водоснабжения подано от Пензенской области в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» претендует на получение средств для модернизации системы теплоснабжения города Пензы. Предполагается строительство насосной станции, тепловых сетей, реконструкция и автоматизация 47 ЦТП [центральных тепловых пунктов] и 25 объектов тепловых сетей, а также замена сетей отопления и ГВС [горячего водоснабжения]», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что еще одна заявка посвящена проектам, которые планирует реализовать «Горводоканал».

«Они включают модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения областного центра и реконструкцию очистных сооружений канализации города Пензы», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что решение о предоставлении ресурсоснабжающим организациям финансирования в виде льготных целевых бюджетных займов будет приниматься по результатам отбора инфраструктурных проектов, при этом доля заемных средств в каждом случае может достигать 80%.