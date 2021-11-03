Губернатор потребовал в срок завершить строительство коллектора на проспекте Строителей ЖКХ

Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал в срок завершить строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 700 мм на проспекте Строителей в Пензе — от улицы Глазунова до улицы Лозицкой, которое начато в рамках реализации инвестпрограммы ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014–2023 годы.

Фото: Pnzreg.ru

«Обязательно нужно выдерживать намеченные сроки. Идут минусовые температуры. Это надо учитывать при планировании работ», — сказал он, обращаясь к главному управляющему директору ООО «Горводоканал» Юрию Ильину в ходе выезда на место в минувший вторник, 2 ноября.

По словам главы региона, новый канализационный коллектор является значимым для города объектом с учетом большого числа аварий, которые происходили на данном участке несколько раз в год.

Олег Мельниченко также призвал уделить особое внимание благоустройству территории после окончания работ.

«Очень важно сохранить благоустройство, восстановить поврежденное асфальтовое покрытие. Где раскопали, надо заделать все ямы, не повреждать зеленые насаждения», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», стоимость реализации проекта по строительству нового канализационного коллектора на проспекте Строителей в Пензе составляет более 88 млн. рублей.

Источником финансирования являются денежные средства, поступающие от абонентов «Горводоканала» за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Завершить работы планируется в I квартале 2022 года.