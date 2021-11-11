EN
21:52:10 Четверг, 11 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко призвал учесть опыт 2021 года при планировании ремонта теплосетей в Пензе

09:25 | 11.11.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал учесть опыт 2021 года по ремонту теплосетей в Пензе при планировании работ на 2022-й.

Мельниченко призвал учесть опыт 2021 года при планировании ремонта теплосетей в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году выполнены достаточно серьезные объемы работ по городу Пензе. С советских времен не перекладывались в таком количестве теплосети. Но хочу обратить внимание: когда мы планируем подобного рода масштабные работы, мы должны четко понимать возможности реализации этих работ. К сожалению, для граждан были созданы большие неудобства с отсутствием горячей воды, а сейчас уже ноябрь месяц. Мы входим в климатическую зиму, а в пяти многоквартирных домах у нас нет горячей воды. Я считаю, это неправильное планирование работ», — сказал он в ходе рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства Пензенской области Виктором Кувайцевым.

Глава региона потребовал в кратчайшие сроки завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды в полном объеме.

Читайте также

Объем вложений «Т Плюс» в теплосетевое хозяйство Пензы в 2021-м превысит показатель за предыдущие 3 года

Комментируя планы компании «Т Плюс» по модернизации в 2022 году около 80 км квартальных и магистральных теплосетей и более 100 теплопунктов, на что намечено направить около 2,8 млрд. рублей, Олег Мельниченко заявил, что полностью их поддерживает.

«Мы сами просили компанию «Т Плюс» заниматься решением вопросов тепло- и горячего водоснабжения города Пензы. Но я настоятельно прошу учитывать опыт этого года, работу на следующий период спланировать таким образом по объемам и привлекаемым подрядным организациям, чтобы в отопительный сезон 2022 года войти организованно, не повторив ошибок, которые были сделаны», — подчеркнул губернатор.

Он также обратил внимание на то, что до сих пор не выполнены работы по благоустройству тех дворовых территорий, где проводился ремонт, хотя ранее были достигнуты соответствующие договоренности.

«Считаю, что мы должны здесь занимать жесткую позицию и понуждать к выполнению договоренностей, которые были достигнуты», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области стартовал конкурс по распределению грантов на создание спортклубов В шемышейской школе по нацпроекту отремонтирован спортзал
В Пензенской области за сутки подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области двое мужчин задержаны за разбой и убийство пенсионерки
При пожаре в Колышлейском районе погиб мужчина В Кузнецке более 140 человек обратились по поводу «гаражной амнистии»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама