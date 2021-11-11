Мельниченко призвал учесть опыт 2021 года при планировании ремонта теплосетей в Пензе ЖКХ

Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал учесть опыт 2021 года по ремонту теплосетей в Пензе при планировании работ на 2022-й.

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«В этом году выполнены достаточно серьезные объемы работ по городу Пензе. С советских времен не перекладывались в таком количестве теплосети. Но хочу обратить внимание: когда мы планируем подобного рода масштабные работы, мы должны четко понимать возможности реализации этих работ. К сожалению, для граждан были созданы большие неудобства с отсутствием горячей воды, а сейчас уже ноябрь месяц. Мы входим в климатическую зиму, а в пяти многоквартирных домах у нас нет горячей воды. Я считаю, это неправильное планирование работ», — сказал он в ходе рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства Пензенской области Виктором Кувайцевым.

Глава региона потребовал в кратчайшие сроки завершить ремонт и восстановить подачу горячей воды в полном объеме.

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Комментируя планы компании «Т Плюс» по модернизации в 2022 году около 80 км квартальных и магистральных теплосетей и более 100 теплопунктов, на что намечено направить около 2,8 млрд. рублей, Олег Мельниченко заявил, что полностью их поддерживает.

«Мы сами просили компанию «Т Плюс» заниматься решением вопросов тепло- и горячего водоснабжения города Пензы. Но я настоятельно прошу учитывать опыт этого года, работу на следующий период спланировать таким образом по объемам и привлекаемым подрядным организациям, чтобы в отопительный сезон 2022 года войти организованно, не повторив ошибок, которые были сделаны», — подчеркнул губернатор.

Он также обратил внимание на то, что до сих пор не выполнены работы по благоустройству тех дворовых территорий, где проводился ремонт, хотя ранее были достигнуты соответствующие договоренности.

«Считаю, что мы должны здесь занимать жесткую позицию и понуждать к выполнению договоренностей, которые были достигнуты», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.