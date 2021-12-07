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Пензенский губернатор потребовал подготовиться к предстоящим снегопадам

10:09 | 07.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от министра ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаила Панюхина обеспечить своевременную подготовку коммунальных служб к предстоящим снегопадам.

Пензенский губернатор потребовал подготовиться к предстоящим снегопадам

Фото: Pnzreg.ru

«При выпадении снега необходимо в режиме реального времени вести мониторинг уборки в разрезе каждого населенного пункта», — сказал он.

По словам главы региона, также важно быстро отрабатывать обращения граждан в социальных сетях и в случае возникновения проблемных ситуаций давать разъяснения.

Отдельное внимание Олег Мельниченко уделил контролю деятельности управляющих компаний.

«Органы местного самоуправления уполномочены проводить внеплановые проверки деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе в части соблюдения требований благоустройства», — напомнил губернатор.

Он распорядился усилить взаимодействие между диспетчерскими службами министерства, городских округов и муниципальных районов.

«Мы должны быть в любой момент готовы к устранению последствий снегопада. От оперативности и слаженности действий жилищно-коммунальных служб зависит не только комфорт, но и безопасность движения как по дорогам, так и по тротуарам. Надо работать так, чтобы у граждан не было претензий к содержанию автотранспортных объектов как в областном центре, так и в других городах региона», — резюмировал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на данные министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, для зимнего содержания и очистки территорий муниципальных образований подготовлено 934 спецмашины, а также свыше 162,5 тыс. тонн песко-соляной смеси и реагентов.

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