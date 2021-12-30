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Заключен контракт на строительство в Заре 8-этажного дома для расселения аварийного жилья

16:44 | 30.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Павла Семенова заключило с московским ООО «СтройКонтинент» в лице генерального директора Александра Светлова муниципальный контракт ценой 333 млн. 707 тыс. 160 рублей на строительство в микрорайоне Заря 8-этажного дома для переселения граждан из аварийного жилья.

Заключен контракт на строительство в Заре 8-этажного дома для расселения аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документ подписан по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Согласно контракту, финансирование работ будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы» из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, регионального и муниципального бюджетов: в 2021 году — в размере 26 млн. рублей, в 2022-м — 307 млн. 707 тыс. 160 рублей.

В качестве места строительства указана территория в районе улиц Новоселов, Мясникова и Героя России Сергеева.

Дата начала работ по контракту — 1 марта 2022 года, завершения — 30 ноября того же года.

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