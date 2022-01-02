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В Кузнецке устраняют последствия снегопада

14:27 | 02.01.2022 | ЖКХ

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Кузнецк, 2 января 2022. PenzaNews. Двенадцать единиц специализированной техники ООО «Дорсервис» задействовано в ликвидации последствий снегопада на улицах Кузнецка Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Кузнецке устраняют последствия снегопада. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что работы ведутся на основных магистралях города, по автобусным маршрутам и на путепроводах.

«Израсходовано 70 тонн песко-соляной смеси. Сотрудники предприятия вручную очищают мосты и переходы. Для удобства горожан, желающих провести новогодние дни на лыжной базе «Снежинка», были расчищены подъемы и парковка», — сказано в тексте.

«Всем частным и юридическим лицам указано на необходимость своевременно очищать прилегающие территории от снега. Это касается владельцев торговых точек, магазинов, мест общественного доступа. Также с утра свою работу активизировали управляющие компании, которые организовали очистку территорий в зоне своей ответственности», — добавляется в сообщении.

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