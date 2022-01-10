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Мельниченко поручил подготовить документацию для замены участка сетей водоснабжения в Лунинском районе

10:51 | 10.01.2022 | ЖКХ

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Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить проектно-сметную документацию для замены километрового участка сетей водоснабжения в Лунинском районе, где произошла авария, в результате которой жители домов временно остались без воды.

Мельниченко поручил подготовить документацию для замены участка сетей водоснабжения в Лунинском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте облправительства, соответствующее поручение руководитель субъекта федерации дал на совещании с главами администраций городских округов и муниципальных районов в понедельник, 10 января.

«Сегодня водоснабжение должно быть восстановлено, но потребность в реконструкции ветхих коммуникаций остается. Олег Мельниченко отметил необходимость проведения ремонта посредством включения объекта в соответствующую госпрограмму», — говорится в тексте.

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