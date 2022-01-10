EN
00:07:15 Вторник, 11 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко поручил подготовить предложения по укреплению материально-технической базы ЖКХ Пензы

13:00 | 10.01.2022 | ЖКХ

Печать

Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ответственным лицам подготовить предложения по укреплению материально-технической базы ЖКХ города Пензы.

Мельниченко поручил подготовить предложения по укреплению материально-технической базы ЖКХ Пензы

Фото: Pnzreg.ru

«Будем прорабатывать вопрос об укреплении материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства на территории областного центра, об увеличении количества единиц коммунальной техники в городе, в том числе снегоуборочной. Другого пути нет», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, на котором обсуждался вопрос благоустройства территорий и уборки снега.

Губернатор назвал неудовлетворительным нынешнее состояние большинства внутридворовых территорий в Пензе, работу многих управляющих компаний в новогодние и рождественские праздники — недостаточной.

Говоря о коммунальном хозяйстве города, Олег Мельниченко выразил мнение, что «в Пензе в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги».

«Наша задача — навести порядок. Нам придется фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения города Пензы, в том числе закупать и завозить коммунальную технику», — отметил глава региона.

«Мы очищаем от снега магистрали, но у нас возникают проблемы с уборкой тротуаров. А горожанам требуются нормальные условия проживания», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 163 случая заражения коронавирусом Мельниченко поручил подготовить документацию для замены участка сетей водоснабжения в Лунинском районе
В Пензе прошла архиерейская рождественская елка Пожар в доме на улице Ватутина в Пензе тушили 20 человек
Житель Пензы перечислил мошенникам более 2 млн. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 167 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама