Мельниченко поручил подготовить предложения по укреплению материально-технической базы ЖКХ Пензы ЖКХ

Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ответственным лицам подготовить предложения по укреплению материально-технической базы ЖКХ города Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

«Будем прорабатывать вопрос об укреплении материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства на территории областного центра, об увеличении количества единиц коммунальной техники в городе, в том числе снегоуборочной. Другого пути нет», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, на котором обсуждался вопрос благоустройства территорий и уборки снега.

Губернатор назвал неудовлетворительным нынешнее состояние большинства внутридворовых территорий в Пензе, работу многих управляющих компаний в новогодние и рождественские праздники — недостаточной.

Говоря о коммунальном хозяйстве города, Олег Мельниченко выразил мнение, что «в Пензе в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги».

«Наша задача — навести порядок. Нам придется фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения города Пензы, в том числе закупать и завозить коммунальную технику», — отметил глава региона.

«Мы очищаем от снега магистрали, но у нас возникают проблемы с уборкой тротуаров. А горожанам требуются нормальные условия проживания», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.