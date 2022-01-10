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С начала года с улиц Пензы вывезено около 34 тыс. кубометров снега

14:36 | 10.01.2022 | ЖКХ

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Пенза, 10 января 2022. PenzaNews. Около 34 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы с начала 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

С начала года с улиц Пензы вывезено около 34 тыс. кубометров снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в ночь на понедельник, 10 января, работы велись на путепроводе на улице Беляева, мосту на проспекте Победы и ряде улиц; днем снег вывозили с мостов на улице Беляева и в Ахунах, с улиц Богданова, Карпинского и проспекта Победы.

В тексте добавляется, что всего в работах по содержанию улично-дорожной сети города задействовано 92 единицы техники МУП «Пензадормост».

«Работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» продолжают приводить в порядок скверы и другие общественные территории», — сказано в пресс-релизе.

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