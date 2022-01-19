За сутки с улиц Пензы вывезено 7,3 тыс. кубометров снега — мэрия ЖКХ

Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. 7,3 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы силами МУП «Пензадормост» за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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В нем уточняется, что снег вывозили с улиц Измайлова, Антонова, Суворова, Кирова, Бакунина, Толстого, Володарского, Пушкина, Гагарина, ИТР, Окружной, Богданова, а также с путепроводов на улицах Беляева, Луначарского, Измайлова, 8 Марта и с мостов на улицах Парковой и Свободы.

«В ночь с 18 на 19 января на уборку улиц вышло 104 единицы техники», — указано в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что в среду, 19 января, в работах по содержанию улично-дорожной сети задействованы 87 специалистов МУП «Пензадормост» и 103 единицы спецтехники.

«Особое внимание уделяется уборке снега в районе пешеходных переходов и остановок», — подчеркивается в сообщении.