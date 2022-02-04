Мельниченко назвал распущенной систему управляющих компаний в Пензе ЖКХ

Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал систему управляющих компаний в Пензе распущенной.

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«Система управляющих компаний просто распущенная, к ним долгие годы никто не предъявлял требования, никто за нарушения не штрафовал. Огромное количество жалоб от жителей просто игнорировалось», — сказал глава региона в ходе рабочего совещания по вопросу развития жилищно-коммунального хозяйства Пензы, которое состоялось в режиме видеоконференции в пятницу, 4 февраля.

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«Надо продолжать работу по формированию городской управляющей компании, должны создать для населения альтернативу, люди должны увидеть, что есть муниципальное предприятие, которое хорошо организовано, имеет свою диспетчерскую службу, нормальный уровень технической оснащенности. Не для того, чтобы выкачивать из населения деньги и в офшоры их выводить, а чтобы организовать нормальную работу по обслуживанию населения», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Кроме того, он обратил внимание на проблему задолженности управляющих компаний.

«Проанализируйте вопрос задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями. Там, где большие задолженности, — ставьте вопрос об отзыве лицензий у управляющих компаний. Где граждане не перешли на прямые договоры, идет накопление долгов, с жильцов собирают деньги, а с ресурсниками не расплачиваются. Это безобразие! Нужно наводить принципиальный порядок», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.