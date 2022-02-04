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Проблема сегодняшней системы ЖКХ в том, что все раздроблено — Мельниченко

17:44 | 04.02.2022 | ЖКХ

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Пенза, 4 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал в числе проблем нынешней системы ЖКХ раздробленность и низкую техническую оснащенность.

Проблема сегодняшней системы ЖКХ в том, что все раздроблено — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Проблема сегодняшней системы жилищно-коммунального хозяйства состоит в том, что все раздроблено, огромное количество так называемых «прокладочных субъектов», через которые идут бюджетные деньги. А также — низкая техническая оснащенность системы ЖКХ. Нам надо убрать эти прокладочные элементы, выйдя на единую структуру управления», — сказал глава региона в ходе рабочего совещания по вопросу развития жилищно-коммунального хозяйства Пензы, которое состоялось в режиме видеоконференции в пятницу, 4 февраля.

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«Необходимо выстроить абсолютно прозрачную систему муниципального заказа жилищно-коммунального хозяйства, увеличить количество техники, которая будет работать в сфере ЖКХ. Если мы не решим вопрос с механической вооруженностью, то дальше в городе не решим ни одной проблемы. Мы это очень четко должны понимать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Глава администрации Пензы Александр Басенко, докладывая о работе по созданию двух муниципальных предприятий, которые будут заниматься содержанием улично-дорожной сети и многоквартирных домов, сообщил, что планируется приобрести 19 единиц специализированной техники и 47 единиц малой механизации.

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