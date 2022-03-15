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Потенциал догазификации в Пензенской области составляет около 7 тыс. домовладений

13:14 | 15.03.2022 | ЖКХ

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Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. Потенциал догазификации в границах газифицированных населенных пунктов Пензенской области составляет 6 тыс. 961 домовладение. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Виктор Кувайцев на совещании во вторник, 15 марта.

Потенциал догазификации в Пензенской области составляет около 7 тыс. домовладений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно озвученным данным, на портале единого оператора газификации РФ на догазификацию до границ земельных участков граждан в Пензенской области подано 4 тыс. 395 заявлений.

«В результате проведенной работы по информированию и сбору заявок граждан на проведение социальной догазификации составлен пообъектный план-график до 31 декабря 2022 года на подключение 3 тыс. 508 домовладений в 437 населенных пунктах. На 14 марта заключено 3 тыс. 76 договоров на догазификацию», — сказал Виктор Кувайцев.

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, на подписании находится дополнительно 243 договора, выполнено подключение 935 домовладений, в том числе подключены все домовладения, запланированные на 2021 год.

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