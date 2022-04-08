В Пензе предстоящие выходные объявлены для муниципальных служащих рабочими днями ЖКХ

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Предстоящие выходные объявлены для муниципальных служащих Пензы рабочими днями в рамках акции «Чистый город». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Для муниципальных служащих суббота и воскресенье объявлены рабочими днями. Учитывая благоприятные погодные условия, санитарная уборка территорий пройдет во всех районах Пензы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что коммунальные службы будут работать в две смены.

«Продолжится комплекс мероприятий по очистке объектов улично-дорожной сети от грязи и пыли, дорожных знаков, шумоизоляционных экранов, сбору мусора в зеленых зонах», — уточняется в сообщении.

В тексте отмечается, что представители мэрии призывают руководителей организаций, предприятий, объектов потребительского рынка и управляющих компаний организовать работы по наведению чистоты на закрепленных территориях.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 апреля в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Олег Мельниченко заявил, что неудовлетворен санитарным состоянием Пензы.

В связи с этим он потребовал «всех сотрудников администраций города и районов переодеть в джинсы и вывести на улицы, чтобы работали всю субботу и воскресенье».