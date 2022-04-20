Долги жителей Пензы перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысили 600 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Сумма задолженности физических лиц перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет 612 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 20 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время сумма долга физических лиц перед компанией достигла 612 млн. рублей. Для тех, кто два и более месяца не оплачивал квитанции за отопление и горячую воду, действующее законодательство предусматривает процедуру принудительного взыскания задолженности», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что в отношении должников могут быть применены различные меры, среди них — ограничение на выезд за границу, запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, его арест.

При этом в пресс-релизе напоминается, что жители Пензы могут списать пени, если погасят долги за теплоресурсы до 31 мая.

Как отметил директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, акция «Весна — тают пени» проходит в Пензе не в первый раз, ежегодно в ней принимают участие около 1 тыс. человек.

«Мы призываем своих клиентов ею воспользоваться, поскольку это прекрасная возможность погасить не только свой долг, но и пени», — сказал он.