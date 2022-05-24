Житель Пензы признан виновным в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ ЖКХ

Пенза, 24 мая 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями регионального УМВД пресекли противоправную деятельность жителя Пензы, причастного к незаконному изготовлению и хранению взрывчатых веществ.

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«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый в период с марта по декабрь 2021 года в подвале своего домовладения изготовил четыре предмета, внешне схожих с самодельными взрывными устройствами. 22 декабря 2021 года злоумышленник был задержан при покушении на подрыв самодельного взрывного устройства в лесном массиве в непосредственной близости от места своего проживания. В процессе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружены неиспользование реактивы, инструменты со следами взрывчатых веществ, инструкции по их изготовлению», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что на основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственным управлением УМВД России по городу Пензе в отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Из текста следует также, что приговором Железнодорожного районного суда Пензы мужчина признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 50 тыс. рублей.