23:21:45 Четверг, 10 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон

18:17 | 10.11.2022 | ЖКХ

Печать

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе, получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 10 ноября.

Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Источники генерации (саранская ТЭЦ-2, пензенская ТЭЦ-1, пензенская ТЭЦ-2) получили соответствующий документ в составе ПАО «Т Плюс», саранские и пензенские тепловые сети оценены комиссиями с участием представителей территориальных управлений Ростехнадзора индексом «готовы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в Мордовии в 2022 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду «Т Плюс» направила на обновление теплосетей 500 млн. рублей, что на 20% больше, чем в 2021-м.

«В подготовку Пензы к отопительному сезону компания инвестировала 1,65 млрд. рублей, из них 805 млн. рублей были направлены на реконструкцию 25 км квартальных сетей и модернизацию 19 ЦТП. В прошлом году сумма вложений составила 1,1 млрд. рублей, а в 2020-м — 550 млн. рублей. Эти значения стали рекордными среди городов России, где идет масштабная и планомерная реконструкция теплосетевой инфраструктуры», — добавляется в сообщении.

«На станциях выполнен весь комплекс мероприятий, призванных обеспечить надежную работу в период повышенной нагрузки. Проведены плановые подготовительные работы на основном и вспомогательном оборудовании. Программа ремонтов реализуется согласно графику», — приводятся в пресс-релизе слова директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петра Пашнина.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы лишилась около 18 тыс. рублей при продаже планшета В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом
В Заречном столкнулись четыре автомобиля, один человек госпитализирован Житель Кузнецкого района получил восемь лет колонии строгого режима за убийство односельчанки
Глава Пензы поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама