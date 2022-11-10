Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон ЖКХ

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе, получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 10 ноября.

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«Источники генерации (саранская ТЭЦ-2, пензенская ТЭЦ-1, пензенская ТЭЦ-2) получили соответствующий документ в составе ПАО «Т Плюс», саранские и пензенские тепловые сети оценены комиссиями с участием представителей территориальных управлений Ростехнадзора индексом «готовы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в Мордовии в 2022 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду «Т Плюс» направила на обновление теплосетей 500 млн. рублей, что на 20% больше, чем в 2021-м.

«В подготовку Пензы к отопительному сезону компания инвестировала 1,65 млрд. рублей, из них 805 млн. рублей были направлены на реконструкцию 25 км квартальных сетей и модернизацию 19 ЦТП. В прошлом году сумма вложений составила 1,1 млрд. рублей, а в 2020-м — 550 млн. рублей. Эти значения стали рекордными среди городов России, где идет масштабная и планомерная реконструкция теплосетевой инфраструктуры», — добавляется в сообщении.

«На станциях выполнен весь комплекс мероприятий, призванных обеспечить надежную работу в период повышенной нагрузки. Проведены плановые подготовительные работы на основном и вспомогательном оборудовании. Программа ремонтов реализуется согласно графику», — приводятся в пресс-релизе слова директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петра Пашнина.