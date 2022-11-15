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В «Т Плюс» предупредили о мошенниках, которые от имени компании распространяют информацию якобы о проведении закупок

11:50 | 15.11.2022 | ЖКХ

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Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. Пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе, сообщила о случаях, когда неустановленные лица от имени компании распространяют информацию якобы о проведении закупок.

В «Т Плюс» предупредили о мошенниках, которые от имени компании распространяют информацию якобы о проведении закупок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ПАО «Т Плюс» выявило новые случаи мошенничества в закупочных процедурах. Неустановленные лица от имени компании распространяют информацию якобы о проведении закупок с использованием поддельных документов, чтобы в дальнейшем навязать оплату за участие в тендерах. Напоминаем потенциальным поставщикам и контрагентам, что компания не берет деньги за участие в закупочных процедурах. План закупок ПАО «Т Плюс» опубликован и своевременно актуализируется в Единой информационной системе (ЕИС). Каждая закупка имеет номер лота, который всегда можно проверить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что каждая конкурентная закупочная процедура сопровождается размещением в личном кабинете ЕИС извещения и всей необходимой документации с привязкой к номеру лота в плане закупок, с указанием контактного лица, при этом информация дублируется на сайте компании в разделе «Закупки».

«В приглашениях к участию [в закупочных процедурах ПАО «Т Плюс»] обязательно должен быть указан номер извещения о закупке, опубликованный в ЕИС, номер закупки на электронной торговой площадке, если она проходит в электронной форме», — говорится в тексте.

В нем отмечается также, что в случае сомнений в достоверности закупочной процедуры или отправителе запроса следует направить сообщение на горячую линию ПАО «Т Плюс».

«Вся информация о фактах мошенничества передается в службу безопасности компании, а при необходимости — в правоохранительные органы», — подчеркивается в пресс-релизе.

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