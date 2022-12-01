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В Пензе «ЭнергосбыТ Плюс» разослал должникам 9 тыс. почтовых уведомлений о необходимости оплатить счета

11:19 | 01.12.2022 | ЖКХ

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») разослал должникам 9 тыс. почтовых уведомлений о необходимости оплатить счета за отопление и горячую воду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензе «ЭнергосбыТ Плюс» разослал должникам 9 тыс. почтовых уведомлений о необходимости оплатить счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Их получат клиенты, накопившие в квитанциях более 5 тыс. рублей. Помимо напоминания об оплате, документ содержит информацию, как оформить реструктуризацию долга», — сказано в тексте.

Из него следует, что в настоящее время сумма задолженности клиентов – физических лиц перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляет более 300 млн. рублей.

В пресс-релизе добавляется, что списки должников также размещены на информационных досках многоквартирных домов.

«Такие меры не только напоминание горожанам об обязательствах перед энергетиками, но и предупреждение о возможных негативных последствиях. Я напоминаю, что отсутствие своевременных платежей может негативно сказаться на качестве теплоснабжения, что это крайне важно в отопительный сезон», — прокомментировал директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

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