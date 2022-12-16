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Олег Мельниченко отметил двукратное снижение числа жалоб по вопросам водоснабжения

10:05 | 16.12.2022 | ЖКХ

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Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил двукратное снижение числа жалоб по вопросам водоснабжения.

Олег Мельниченко отметил двукратное снижение числа жалоб по вопросам водоснабжения

Фото: Pnzreg.ru

«В текущем году на модернизацию системы водоснабжения для сельских жителей мы направили больше, чем на протяжении предыдущих пяти лет. В результате получили сокращение обращений людей на тему обеспечения водой в два раза», — сказал он в ходе прямой линии, которая состоялась вечером в минувший четверг, 15 декабря.

Олег Мельниченко подчеркнул, что вопросы обеспечения граждан качественной питьевой водой входят в число приоритетных направлений работы областной власти.

По информации пресс-службы регионального правительства, в 2022 году в Пензенской области было построено и капитально отремонтировано почти 150 объектов водоснабжения и водоотведения, среди них 90 артезианских скважин и водонапорных башен.

Из бюджета региона на эти цели было направлено более 215 млн. рублей.

Реализация программ по обновлению систем водоснабжения и водоотведения в Пензенской области будет продолжена. На 2023 год поступили заявки от 70 муниципальных образований по 111 объектам на сумму почти 354 млн. рублей.

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