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Специалисты «Пензаэнерго» выявили 118 случаев безучетного потребления электроэнергии за 11 месяцев 2022 года

13:40 | 16.12.2022 | ЖКХ

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Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Специалисты участков баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 11 месяцев 2022 года выявили 118 случаев безучетного потребления в объеме 677 тыс. кВт·ч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Специалисты «Пензаэнерго» выявили 118 случаев безучетного потребления электроэнергии за 11 месяцев 2022 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость похищенной электроэнергии (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии) составила более 1 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что наибольшее число актов о безучетном энергопотреблении составлено в Мокшанском и Городищенском районах — 27 и 20 соответственно; 19 случаев выявлено в Кузнецком районе, 15 — в Белинском, 12 — в Бессоновском.

«Помимо этого, энергетиками составлено 36 актов по бездоговорному потреблению в объеме 406 тыс. кВт·ч. [...] Ущерб, причиненный сетевой компании в результате бездоговорного потребления электроэнергии, составил более 1,6 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что в отношении лиц, уличенных в безучетном или бездоговорном потреблении электроэнергии, в правоохранительные органы направлено 115 материалов.

«Энергетики филиала «Пензаэнерго» обращаются к жителям области: обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр ПАО «Россети» [по номеру] 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в тексте.

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