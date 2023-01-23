14:22:16 Понедельник, 23 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Специалисты «Пензаэнерго» выявили 154 случая безучетного потребления электроэнергии в 2022 году

10:40 | 23.01.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Специалисты участков баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» выявили 154 случая безучетного потребления в объеме 968 тыс. кВт·ч в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Специалисты «Пензаэнерго» выявили 154 случая безучетного потребления электроэнергии в 2022 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость похищенной электроэнергии (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии) составила более 1,7 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что наибольшее число актов о безучетном энергопотреблении составлено в Мокшанском и Городищенском районах — 27 и 29 соответственно; 24 случая выявлено в Кузнецком и Бессоновском районах, 15 — в Белинском.

«Помимо этого, энергетиками составлен 41 акт по бездоговорному потреблению в объеме 437 тыс. кВт·ч. [...] Ущерб, причиненный сетевой компании в результате бездоговорного потребления электроэнергии, составил порядка 1,7 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что в отношении лиц, уличенных в безучетном или бездоговорном потреблении электроэнергии, в правоохранительные органы направлено 140 материалов.

«Энергетики филиала «Пензаэнерго» обращаются к жителям области: обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр группы «Россети» [по номеру] 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом Житель Пензы поверил позвонившему ему «менеджеру службы безопасности банка» и лишился 200 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при пожаре в селе Пазелки
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику полиции» и лишился 400 тыс. рублей В отношении жителя Пензы, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама