Специалисты «Пензаэнерго» выявили 154 случая безучетного потребления электроэнергии в 2022 году ЖКХ

Пенза, 23 января 2023. PenzaNews. Специалисты участков баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» выявили 154 случая безучетного потребления в объеме 968 тыс. кВт·ч в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость похищенной электроэнергии (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии) составила более 1,7 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что наибольшее число актов о безучетном энергопотреблении составлено в Мокшанском и Городищенском районах — 27 и 29 соответственно; 24 случая выявлено в Кузнецком и Бессоновском районах, 15 — в Белинском.

«Помимо этого, энергетиками составлен 41 акт по бездоговорному потреблению в объеме 437 тыс. кВт·ч. [...] Ущерб, причиненный сетевой компании в результате бездоговорного потребления электроэнергии, составил порядка 1,7 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Из него следует, что в отношении лиц, уличенных в безучетном или бездоговорном потреблении электроэнергии, в правоохранительные органы направлено 140 материалов.

«Энергетики филиала «Пензаэнерго» обращаются к жителям области: обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр группы «Россети» [по номеру] 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в тексте.