Марат Хуснуллин поддержал представленные Олегом Мельниченко проекты строительства коммунальных сетей ЖКХ

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поддержал проекты строительства коммунальных сетей, которые губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в четверг, 2 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

«За счет средств Фонда развития территорий построим и капитально отремонтируем почти 165 км сетей, артезианские скважины в поселке Сазанье и селе Зеленый Дол Сердобского района, канализационные очистные сооружения в Бессоновке. Общая стоимость программы превышает 1 млрд. рублей», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале после заседания.

По его словам, с помощью инфраструктурных облигаций АО «Дом.рф» планируется построить канализационный коллектор от улицы Серпуховской до улицы Кирпичной в Пензе.

«Такой механизм финансирования будем использовать впервые. Благодарю за эту возможность гендиректора «Дом.рф» Виталия Леонтьевича Мутко», — написал Олег Мельниченко.

«Марат Шакирзянович поддержал оба проекта», — добавил он.