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Пензенская область в полной мере включилась в работу по программе комплексного развития территорий — губернатор

10:00 | 14.03.2023 | ЖКХ

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Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. Пензенская область в полной мере включилась в работу по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область в полной мере включилась в работу по программе комплексного развития территорий — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В работу по программе комплексного развития территорий включились в полной мере. Три территории в областном центре уже передали застройщику — это 12,5 га. Постепенно переселяем пензенцев из аварийных домов в новые уютные квартиры», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 13 марта.

«На месте старых домов мы построим современные жилые комплексы с хорошей инфраструктурой, которые облагородят архитектурный вид нашего города. Пока по программе у нас территории на улицах Измайлова и Ново-Казанской, а также в районе улиц Карпинского, Тимирязева, Декабристов и Дунаевского переулка. Тем самым мы улучшим жизнь около 500 семей», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, еще девять территорий находятся в разработке.

«Нашу активную работу по реализации КРТ отметил и вице-премьер правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин. Это и неудивительно, ведь промедлений в вопросе переселения из ветхого жилья быть не может. Пензенцы должны жить в хороших, современных условиях», — подчеркнул губернатор.

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