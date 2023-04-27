Строительство ливневой канализации на Шуисте подходит к завершению ЖКХ

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Строительство ливневой канализации в микрорайоне Шуист подходит к завершению. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев.

Фото: Penza-gorod.ru

«На сегодняшний день все инженерно-технические работы выполнены в полном объеме. Дважды проведены испытания резервуара в автоматическом режиме», — сказал руководитель УКСа, слова которого приводятся в пресс-релизе мэрии.

Как отмечается в сообщении пресс-службы городской администрации, объект был запроектирован еще в 2014 году, в 2017 году подрядная организация проложила сети ливневой канализации и построила резервуар-накопитель, однако в 2019-м произошла деформация железобетонной конструкции из-за паводка и изменения уровня грунтовых вод в связи с массовой застройкой микрорайона.

«За счет собственных средств подрядной организацией была проведена корректировка проектной документации, демонтаж существующего сооружения и строительство нового резервуара, который имеет размер 36 на 30 метров, объем — 2 тыс. 700 кубометров», — добавляется в тексте.

Из него следует, что в ближайшее время планируется благоустроить данную территорию.

«В сентябре текущего года объект будет передан в казну и введен в эксплуатацию», — уточняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что строительство ливневой канализации будет способствовать решению проблемы водоотведения с улиц Чапаева, Чаадаева и Клары Цеткин.