В Пензенской области месячник по благоустройству продлен по 10 июня ЖКХ

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципальных образований Пензенской области продлен по 10 июня. Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства региона.

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«Внести изменение в распоряжение правительства Пензенской области от 13 марта 2023 года, [...] изложив пункт 1 в следующей редакции: «Провести на территории Пензенской области с 20 марта по 10 июня 2023 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов [...]», — говорится в документе, который подписал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда регионального правительства, координирующего вопросы формирования и реализации госполитики в области ЖКХ в части вопросов по благоустройству территорий муниципальных образований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 апреля в Пензенской области прошел субботник, которым должен был завершиться месячник по благоустройству.

Участие в субботнике приняли более 105 тыс. человек. Было убрано почти 4,4 млн. кв. метров территорий, вывезено свыше 14,2 тыс. кубометров бытового мусора.

Ликвидировано около 400 свалок. Высажено более 2,2 тыс. деревьев и кустарников.