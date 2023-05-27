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Степашин и Мельниченко осмотрели дома, построенные в Пензе при поддержке Фонда развития территорий

08:45 | 27.05.2023 | ЖКХ

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Пенза, 27 мая 2023. PenzaNews. Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрели дома, построенные на улице Комсомольской в Пензе при финансовой поддержке ФРТ.

Степашин и Мельниченко осмотрели дома, построенные в Пензе при поддержке Фонда развития территорий

Фото: Pnzreg.ru

«Посетили с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Вадимовичем Степашиным жилой комплекс на улице Комсомольской. Это пять современных домов на 494 квартиры, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья. Сюда в 2020–2022 годах в три этапа переселили 769 человек. Зашли в гости к Людмиле Петровне Починской, которая переехала в новое жилье вместе с сыном. Хозяйка рассказала, что всем довольна — квартира светлая и теплая, с соседями по дому живут дружно», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 26 мая.

Он обратил внимание на то, что большая часть средств на строительство нового квартала на улице Комсомольской выделена Фондом развития территорий.

«Сергей Вадимович [Степашин] всегда идет навстречу нашим просьбам, помогая решить жилищные проблемы пензенцев. Мы отвечаем ударным трудом — целевые показатели 2022 года, установленные паспортом федерального проекта, нашим регионом достигнуты с перевыполнением», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко сообщил, что в апреле 2023 года Фонд развития территорий одобрил заявку Пензенской области на получение финансовой поддержки в размере более 480 млн. рублей на расселение аварийного жилья, расположенного на территории трех муниципальных образований — городов Пензы и Кузнецка, а также поселка Золотаревка.

«Будем работать дальше!» — подытожил глава региона.

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