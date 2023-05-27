Циркуляцию в системах горячего водоснабжения в Заречном планируется восстановить в течение двух недель ЖКХ

Заречный, 27 мая 2023. PenzaNews. ООО «ЭнергоПромРесурс» планирует восстановить циркуляцию в системах горячего водоснабжения в Заречном Пензенской области в течение двух недель. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«ООО «ЭнергоПромРесурс» осуществляет ремонт головного участка тепловой сети в проходном канале по улице Проценко в районе заводской кулинарии и по улице Комсомольской в районе магазина «Цитрон». В связи с этим во всем городе отсутствует циркуляция в системах горячего водоснабжения. Как пояснил генеральный директор ООО «ЭнергоПромРесурс» Илья Байдаров, эти магистральные линии попадали под плановую замену. Необходимость их ремонта показали и прошедшие на этой неделе гидравлические испытания», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, по словам Ильи Байдарова, работы по замене данных участков теплосетей довольно трудоемкие.

«Зареченцам придется потерпеть связанные с этим неудобства. Из-за отсутствия циркуляции в системах горячего водоснабжения полотенцесушители в квартирах горожан будут холодными, а воду из крана с горячей водой придется сливать до нужной температуры. Циркуляцию в системах горячего водоснабжения ООО «ЭнергоПромРесурс» планирует восстановить 9 июня», — указано в сообщении.